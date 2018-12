Blaulicht

Altona 07:54 Uhr | 11.12.2018

Mordkommission ermittelt

Nach blutiger Auseinandersetzung in Lurup

Gestern Abend sind zwei Männer in der Straße Achtern Moor in Hamburg Lurup lebensgefährlich verletzt worden. Einer der Männer erlitt mehrere Messerstiche im Oberkörper, der andere einen vermutlichen Axthieb auf den Schädel. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte die Feuerwehr die Schwerverletzten in Krankenhäuser. In der Jacke eines der beiden Beteiligten sollte sich sprengfähiges Material befinden, das entdeckten Sanitäter, als sie dem Verletzten die Jacke ausgezogen hatten. Die Entschärfer des LKA konnten die Granate als Attrappe identifizieren.