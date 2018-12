Blaulicht

Eimsbüttel 18:44 Uhr | 10.12.2018

Verdächtiges Pulver entdeckt

Großeinsatz nach Einbruch am Grindel

Nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Grindelallee ist auf dem Boden des Geschäfts blaues Pulver entdeckt worden. Da die Substanz nicht identifiziert werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Feuerwehrleute mit Vollschutzanzügen nahmen Proben und untersuchten diese in einem mobilen Labor. Bei der Substanz soll es sich um den Inhalt eines Feuerlöschers handeln. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Grindelallee.