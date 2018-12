Wirtschaft

10.12.2018

HPA plant weitere Investitionen

Hafenbahn steuert auf Rekordjahr zu

Der Umschlag der Hamburger Hafenbahn steuert auf einen Rekord zu. Bis Ende dieses Jahres rechnet die HPA mit einem Umschlag von 2,4 Millionen Containern, die mit der Bahn transportiert werden. Das entspricht 200 Zügen pro Tag und einem Wachstum von 4,3 Prozent seit Jahresbeginn. Damit transportiert Hamburg mehr Containern per Bahn als in Bremen, Rotterdam und Antwerpen zusammen. Um die Effizienz noch zu steigern investiert die HPA im nächsten Jahr weitere 50 Mio. Euro in die Modernisierung der Hafenbahn.