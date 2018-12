Verkehr

Hamburg-Mitte 13:45 Uhr | 09.12.2018

Längere Züge, dichtere Takte

HVV erweitert sein Angebot deutlich

Der Hamburger Verkehrsverbund hat pünktlich zum Fahrplanwechsel am Sonntag sein Angebot deutlich erweitert. So sollen auf bestehenden Strecken längere Bahnen und Busse eingesetzt werden und neue Buslinien geschaffen werden. Außerdem soll in der Hauptverkehrszeit in kürzeren Takten gefahren werden. Dafür stellt der Rot-Grüne Senat rund 19 Millionen Euro jährlich bereit. Laut HVV ist es die größte Angebots-Offensive, die es bisher gegeben hat.