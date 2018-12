Sport

Hamburg-Mitte 15:20 Uhr | 07.12.2018

Langjähriger Turnierdirektor ausgezeichnet

Stich erhält Ehrenpreis der Sport-Gala

Michael Stich erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Hamburger Sport-Gala. Der 50 Jahre alte Wimbledonsieger sei als langjähriger Direktor des traditionsreichen Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum hauptverantwortlich dafür, dass das Turnier wiederbelebt werden konnte und weiterhin einen Namen in der Tenniswelt hat, teilte der Hamburger Sportbund (HSB) am Freitag mit. Die Ehrung für Stich sowie in diesem Jahr erfolgreiche Hamburger Spitzen-Sportlerinnen und -Sportler erfolgt am kommenden Mittwoch auf der 13. Hamburger Sport-Gala.