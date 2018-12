Sport

Hamburg-Mitte 15:03 Uhr | 07.12.2018

Türme zu Gast bei den Kirchheim Knights

Towers wollen Auswärtsbilanz aufbessern

Die Basketballer der Hamburg Towers haben nach dem spielfreien Wochenende die Kirchheim Knights vor der Brust. Beim Tabellensechsten südlich von Stuttgart will das Team von Headcoach Mike Taylor die schwache Auswärtsbilanz aufbessern. In fünf Partien kassierten die Türme schon drei Niederlagen in der Fremde. Dennoch stehen die Hamburger auf dem zweiten Tabellenplatz der ProA.