Hamburg-Mitte 14:59 Uhr | 07.12.2018

Frühere Weltmeisterin hat schon Anfragen fürs Comeback

Susi Kentikian will zurück in den Boxring

Die ehemalige Boxweltmeisterin Susi Kentikian will zurück in den Ring. Die Wahlhamburgerin hat auch bereits Angebote erhalten, „aber die Börsen, die geboten werden, sind lächerlich. Ich habe über all die Jahre gelernt, dass ich einen Wert habe und unter dem verkaufe ich mich nie wieder“, sagte die einstige WIBF-Weltmeisterin im „Hamburger Abendblatt.“ Ihren letzten Kampf hatte die 31-Jährige im Juli 2016.