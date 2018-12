Sport

Altona 17:07 Uhr | 06.12.2018

Ex-HSV-Profi bei RB Leipzig auf dem Wunschzettel

Hakan Calhanoglu vor Bundesliga-Rückkehr?

Ex-HSV-Profi Hakan Calhanoglu könnte schon in der Winter-Transferperiode in die Bundesliga zurückkehren. RB Leipzig soll den Mittelfeldakteur vom AC Mailand auf dem Wunschzettel haben. Den HSV-Fans ist der türkische Ex-Nationalspieler vor allem durch sein Wechseltheater und dem damit verbundenen Abgang zu Bayer Leverkusen 2014 in Erinnerung geblieben.