Politik

Hamburg-Mitte 08:11 Uhr | 06.12.2018

Kanzlerin übernachtet im Hotel Atlantic

Angela Merkel reist heute nach Hamburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute nach Hamburg. Am Nachmittag besichtigt sie dann den Tagungsort in den Messehallen. Hier findet Morgen der CDU Parteitag statt und es wird darüber entschieden, wer nach Angela Merkel den Parteivorsitz übernimmt. Übernachten wird die Kanzlerin im Hotel Antlantic an der Außenalster.