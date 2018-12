Blaulicht

Hamburg-Nord 15:51 Uhr | 05.12.2018

Auto über Gehweg gegen die Ampel geschleudert

Verkehrsunfall in Barmbek

An der Kreuzung Barmbeker Markt/Dehnhaide sind am Morgen zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Bei dem Unfall war ein Jaguar einem Mercedes zunächst in die Seite gefahren. Der Mercedes soll dann über den Geh- und Radweg und schließlich gegen die Ampel geschleudert worden sein. Fußgänger sind nicht zu Schaden gekommen. Die verletzten PKW-Insassen kamen in ein Krankenhaus.