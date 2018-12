Blaulicht

Altona 08:54 Uhr | 05.12.2018

Mann schwer verletzt

Frau entdeckt verunglücktes Auto im Wald

In der Nacht hat eine Autofahrerin in Blankenese einen verunglückten Autofahrer in einem kaum beleuchteten Waldstück gefunden. Der Mann lag in seinem schwer demolierten Fahrzeug. Er soll nach ersten Erkenntnissen in einer scharfen Kurve auf der nassen Straße zu schnell gefahren sein und hat dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend prallte er gegen einen Baum . Nach erster Behandlung vor Ort ist der Mann ist Krankenhaus gebracht worden, die genaue Unfallursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.