Hamburg-Mitte 06:50 Uhr | 15.10.2018

Nach Landtagswahl in Bayern

So reagieren Hamburger Politiker

Nach der Landtagswahl in Bayern haben auch Hamburger Politiker erste Reaktionen gezeigt. So war die zweite Bürgermeisterin und Grünen-Politikerin Katharina Fegebank über den rapiden Zuwachs der Grünen in Bayern erfreut. Weniger glücklich reagierte SPD- Fraktionschef Dirk Kienscherf auf die Pleite der bayrischen SPD. Enttäuscht reagierte auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg über das Ergebnis der CSU. Am Sonntag hatte es bei der Landtagswahl in Bayern einen starken Rückschlag für die CSU gegeben, sie bleibt aber stärkste Kraft. Die SPD verlor massiv und landete bei 9,8 Prozent. Einen großen Erfolg feierte dagegen die Grüne, die als zweitstärkste Partei abschloss.