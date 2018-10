Stadtgespraech

Hamburg 16:58 Uhr | 06.10.2018

Schöner Sonnenschein an der Alster

Goldener Herbst in der Hansestadt

Egal ob auf dem Wasser, auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Heute konnte man in der Hansestadt den goldenen Herbst noch einmal in vollen Zügen genießen. Mit bis zu 22 Grad und Sonnenschein zeigte sich der Herbst noch einmal von seiner schönsten Seite. Auch an der Alster ließ es sich heute mit einem gemütlichen Herbstspaziergang gut aushalten.