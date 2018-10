Blaulicht

Hamburg 16:55 Uhr | 06.10.2018

23-Jähriger in Elbchaussee Randale verwickelt

G20: Tatverdächtiger soll ausgeliefert werden

Frankreich soll einen mutmaßlichen Tatverdächtigen der G20-Krawalle an die deutsche Justiz ausliefern. Der 23-Jährige soll an den gewalttätigen Ausschreitungen auf der Elbchaussee beteiligt gewesen sein. Bei der Randale auf der Elbchaussee wurden mehrere Autos in Brand gesteckt und Scheiben eingeschlagen. Dabei wurde ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht.