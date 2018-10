Stadtgespraech

Hamburg 16:31 Uhr | 06.10.2018

Alles rund ums Programmieren für Kinder

Auftaktveranstaltung der Coding-Wochen

Mit einer Auftaktveranstaltung in der Zentralbibliothek haben heute die Coding-Wochen in Hamburg begonnen. Kinder und Jugendliche, die Spaß am Programmieren haben, können bis zum 21.Oktober über 80 Workshops verteilt im ganzen Stadtgebiet besuchen. Die Code Week ist Teil einer europäischen Initiative, die erstmals 2013 von der Europäischen Union ausgerufen wurde.