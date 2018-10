Blaulicht

Leipzig 19:19 Uhr | 05.10.2018

Betrüger muss für 12,5 Jahre ins Gefängnis

Bundesgerichtshof bestätigt Urteil

Der Bundesgerichtshof hat am Vormittag das Urteil des Landgerichts Hamburg um zahlreiche Enkeltrick-Betrügereien bestätigt. Der 31-jährige Angeklagte muss demnach trotz eingereichter Revision für zwölf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Gericht ordnete zudem die Einziehung des Geldbetrags in Höhe von 117.500 Euro als Wertersatz an. Die Richter des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs in Leipzig verwarfen die Revision als offensichtlich unbegründet.