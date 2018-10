Gesellschaft

Hamburg 18:15 Uhr | 05.10.2018

Volksbegehren im Rathaus eingereicht

Pflegeinitiative geht in die nächste Runde

Der Volksentscheid gegen Pflegenotstand geht in die nächste Runde. Dafür hat das "Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus" dem Senat das Volksbegehren heute eingereicht. Damit es dann zum nächsten Schritt, einem Volksentscheid kommt, müssen mehr als 60.000 Hamburger bzw. 5 Prozent der Wahlberechtigten das Volksbegehren unterschreiben. Bereits im Frühjahr hatte die Initiative rund 30.000 Unterschriften gesammelt. Das Bündnis setzt sich für die Verbesserungen in der Krankenhauspflege ein. Kurz vor Einreichen des Volksbegehrens kündigten die rot-grünen Spitzenvertreter eine Klage vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht an. Demnach will der Senat die Verfassungsmäßigkeit des Volksentscheids vom Verfassungsgericht überprüfen lassen. Das Bündnis hingegen sieht die Thematik als ein politisches und kein juristisches Problem und fordert eine rein politische Auseinandersetzung mit dem Senat.