Hamburg 17:20 Uhr | 05.10.2018

Mehr Personal und verbesserte Flugpläne sind das Ziel

Luftfahrt-Branche will Flugchaos beseitigen

Ausfälle, Verspätungen und jede Menge Lärm. Was das Thema Flüge angeht, gab es in Hamburg in diesem Jahr ein regelrechtes Chaos. Alleine bis Mitte des Jahres ist es zu knapp 900 Verspätungen gekommen. Um zukünftig Störungen im Luftverkehr zu verhindern, hat die Hamburger Luftfahrtbranche in einem Gipfeltreffen jetzt 25 Maßnahmen vereinbart. Unter anderem sollen Flugpläne verbessert und das Personal aufgestockt werden.