Sport

Hamburg 18:17 Uhr | 04.10.2018

Die Hessen sind seit vier Spielen sieglos

HSV: Titz muss bei Darmstadt punkten

Mit einer eher unerfreulichen Statistik geht es für den HSV zum SV Darmstadt 98. Nur zwei Punkte aus den letzten drei Pflichtspielen. Aus dem Grund ist in der vergangen Woche ist die Kritik an Trainer Christian Titz lauter geworden. Nun muss gegen die ebenfalls kriselnden Hessen die Wende her. Für einen positives Ergebnis aus Hamburger-Sicht muss Titz das passende Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive finden.