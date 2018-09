Blaulicht

Hamburg 11:17 Uhr | 29.09.2018

Bezirksamt Altona: Fall in Eißendorf wohl Einzelfall

Erste Analysen nach tödlichem Übergriff

Nach dem tödlichen Übergriff auf einen Amtsmitarbeiter in der vergangenen Woche, hält das Bezirksamt Altona den Fall für einen Einzelfall. Die Zahl der Übergriffe psychisch kranker Menschen auf Amtsmitarbeiter sei in den vergangenen Jahren eher zurück gegangen. Demnach gab es bei 4.000 Überführungen im vergangenen Jahr 26 Übergriffe wie Schubsen oder Rempeln. Das geht aus Informationen von NDR 90,3 hervor. Vergangenen Montag war ein 50-jähriger Amtsmitarbeiter bei dem Versuch gestorben, einen 28-jährigen Mann in eine Psychiatrie zwangseinzuweisen.