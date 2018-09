Sport

Hamburg 18:49 Uhr | 28.09.2018

Fiete Arp mit Provokation

Spannung steigt vor dem Spiel des Jahres

Es ist das Spiel des Jahres. Wenn am Sonntag der FC St. Pauli auf den HSV trifft, ist eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Nach dem Sieg im letzten Aufeinandertreffen vor sieben Jahren, wollen die Paulianer ihre Vorherrschaft in der Stadt natürlich verteidigen. Der HSV will seine Revanche nach der Schmach im Volkspark 2011. Polizei und Sicherheitskräfte sind rund um die Uhr in Alarmbereitschaft und achten strikt darauf die Fanlager voneinander zu trennen. Eine Bar in Winterhude setzt auf ein anderes Konzept. Hier kommen die verfeindeten Anhängergruppen zusammen.