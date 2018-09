Gesellschaft

Hamburg 14:55 Uhr | 28.09.2018

VIER PFOTEN gegen Wildtiere im Zirkus

Protestaktion auf dem Rathausmarkt

Auf dem Rathausmarkt hat es heute eine Protestaktion der Stiftung VIER PFOTEN gegeben. Anlässlich des Gastspiels des Circus Krone auf dem Heiligengeistfeld appelliert die Stiftung an Bürgermeister Tschentscher, sich in Hamburg für ein kommunales Wildtierverbot einzusetzen . Circus Krone hat nach 7 Jahren heute Abend seinen ersten Auftritt in der Hansestadt. Erstmals nehmen dabei keine Elefanten an der Aufführung teil.