Stadtgespraech

Hamburg 13:38 Uhr | 28.09.2018

Erstmals keine Elefanten bei der Aufführung dabei

Circus Krone feiert heute Premiere

Circus Krone feiert heute Abend nach sieben Jahren Premiere auf dem Heiligengeistfeld. In diesem Jahr werden bei der Aufführung erstmals keine Elefanten dabei sein. Erst vor wenigen Wochen war ein Elefant bei einer Krone-Vorführung in Osnabrück in den Zuschauerbereich gestürzt. Bei seinem Gastspiel erwartet der Zirkus mit erheblichen Gegenwind.