Blaulicht

Hamburg 13:18 Uhr | 14.09.2018

15-Jährige wird von der Polizei gesucht

Wer hat Rim Ali Khalil gesehen?

Die Polizei fahndet derzeit nach einem 15-jährigen Mädchen namens Rim Ali Khalil. Die Vermisste ist mit ihrer Mutter zu Besuch bei ihrem Cousin in Hamburg und soll sich zuletzt in einem Supermarkt in der Nähe der S-Bahn-Station Holstenstraße aufgehalten haben. Nach Zeugen Angaben ist sie danach noch in einer Wohnunterkunft in Bahrenfeld gesehen worden. Die Polizei beschreibt das Mädchen wie folgt: 175 groß, schlanke Figur,spricht italienisch, englisch und etwas deutsch. Sie trägt einen schwarz-weißen Minirock mit Palmenaufdruck und ein schwarzes Shirt.. Die Polizei bittet nach Hinweisen unter der Rufnummer: 040 4286 56789.