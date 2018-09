Stadtgespraech

Hamburg 06:41 Uhr | 14.09.2018

Rund 50.200 Hamburger besitzen Vierbeiner

So viele Hunde in Hamburg wie noch nie

In Hamburg gibt es so viele Hundehalter wie noch nie. Rund 50.200 Personen haben derzeit einen oder mehrere Hunde angemeldet. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. Grund für die steigenden Zahlen, seien die vermehrten Singlehaushalte in Hamburg. Allein in diesem Jahr haben bisher 1140 Personen einen Hund bei der Stadt angemeldet.