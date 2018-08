Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 18:04 Uhr | 07.08.2018

Lebensgefahr wegen der Hitze

Alsterschwäne frühzeitig ins Winterquartier

Bereits gestern wurde binnen stunden entschieden, dass die Alsterschwäne zurück in das Winterquartier müssen. Der Grund dafür ist die andauernde Hitze. Allein in den letzten Tagen sind 4 Schwäne offenbar an den Algen und Bakterien gestorben, die sich bei der Hitze gebildet hatten. Das entgültige Obduktionsergebnis steht allerding snoch aus. Heute wurden die ersten knapp 40 Schwäne eingefangen.