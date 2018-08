Gesellschaft

Hamburg 16:48 Uhr | 07.08.2018

Jeden Tag werden zahlreiche Fragen beantwortet

Mobile Serviceteams am Flughafen unterwegs

Eigentlich muss man bei den Temperaturen draußen ja gar nicht mehr in den Urlaub fahren - wen trotzdem das Fernweh gepackt hat, der kann auf jeden Fall entspannt in den Flieger steigen. Denn wer da nicht genau weiß, wo sein Gate ist, die nächste Toilette oder anderweitige Fragen hat, muss am Hamburger Flughafen nicht erst zu den häufig überfüllten Informationsständen rennen, sondern kann ganz einfach ein mobiles Serviceteam fragen.