Hamburg 16:46 Uhr | 07.08.2018

Ein temporäres Feld für experimentelles Arbeiten

Pentiment Internationale Sommerakademie

Nicht alle verbringen ihre Sommerferien klassisch am Strand oder in den Bergen. Wer experimentierfreudig ist und Lust auf Kreativität hat, kann hier mit Unterstützung von Dozenten bisher noch ungeahnte künstlerische Schaffenskraft entdecken und/oder ausbauen.

Die internationale Sommerakademie bietet Laien und Interessierten Weiterbildung in Kunst und Design. Diesmal findet die Sommerakademie in der Finkenau, in der HAW Hamburg statt. Öffentliche Vorträge bis zum 10.08. täglich um 17:30 Uhr im Ditze-Hörsaal. Die Abschlussausstellung am 12.08. präsentiert alle Arbeiten der Kurse.