Gesellschaft

Hamburg-Mitte 18:05 Uhr | 06.08.2018

Mehr als die Hälfte ist bereits vertrocknet

Hitze lässt Weihnachtsbäume vertrocknen

Bei den aktuellen Temperaturen ist an eines im Moment wohl noch gar nicht zu denken: Weihnachten. Doch Gedanken an das Fest müssen sich die Verkäufer von Weihnachtsbäumen jetzt trotzdem schon machen. Denn die anhaltende Hitze und Dürre lassen viele Bäume einfach vertrocknen. Somit kann es sogar sein, dass in ein paar Jahren gar keine Bäume mehr verkauft werden können.