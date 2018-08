Gesellschaft

Hamburg 14:02 Uhr | 06.08.2018

Normalerweise ziehen sie erst im November um

Schwäne müssen früher ins Winterquartier

Die Alsterschwäne müssen früher als geplant schon morgen in das Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich ziehen. Grund dafür sollen gefährliche Bakterien sein, die sich aufgrund der Hitze und des niedrigen Sauerstoffgehalts im Wasser bilden. In den letzten Wochen sind insgesamt 4 Alsterschwäne gestorben. Um die genaue Todesursache zu untersuchen werden die Tiere derzeit obduziert. Normalerweise ziehen die Schwäne erst im November in das Winterquartier.