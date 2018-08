Blaulicht

Hamburg-Mitte 07:30 Uhr | 06.08.2018

Alle drei Insassen leicht verletzt

Streifenwagen bei Einsatzfahrt verunglückt

In Hamm ist ein Streifenwagen in der Nacht zu Sonnabend gegen einen Laternenmast gefahren. Die drei Polizisten im Fahrzeug wurden leicht verletzt. Sanitäter behandelten die zwei Frauen und den Mann, alle Mitte 20, zunächst am Unfallort und dann im Krankenhaus. Die Polizisten befanden sich offenbar auf dem Weg zu einem Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Der Streifenwagen erlitt einen Totalschaden.