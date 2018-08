Stadtgespraech

Hamburg 18:10 Uhr | 03.08.2018

Fischtreppe an der Fuhlsbüttler Schleuse könnte Leben retten

Gibt es ein Fischsterben in der Alster?

Noch wurden keine toten Fische in der Alster gefunden. Bei einem aktuell fischkritischen Bereich von 2,4 Milligramm Sauerstoff pro Liter sieht man bisher noch keine verendeten Fische. Die Umweltbehörde geht davon aus, dass entweder tote Fische noch auf dem Grund der Alster liegen und erst im Laufe des Verwesungsprozesses auftauchen. Oder, im besten Falle die Fische den Alsterlauf hochgezogen sind, um dort über die Fischtreppe an der Fuhlsbüttler Schleuse in den oberen Alsterlauf oder die Ammersbek zu gelangen, die mit Sauerstoffwerten von 5-6 Milligramm deutlich bessere Lebensbedingungen bieten.