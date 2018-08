Verkehr

Hamburg 11:01 Uhr | 03.08.2018

28.000 Verkehrssünder in eineinhalb Monaten

Stadt schafft mobile Blitzer an

Die Innenbehörde hat sich für die Anschaffung von mobilen Blitzgeräten entschieden. Zuvor waren die neuen Blitzer zwischen Ende Mai und Mitte Juli insgesamt 1800 Stunden lang an 36 verschiedenen Orten in Hamburg getestet worden. Die Bilanz fiel positiv aus: Mehr als 28.000 Verkehrssünder konnten belangt werden. Das sind weit mehr als die fest installierten Blitzer registrieren konnten. Die neuen Geräte sind als Anhänger getarnt und können überall in der Stadt eingesetzt werden.