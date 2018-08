Verkehr

Hamburg | 03.08.2018

Ausfahrt Schnelsen am Wochenende gesperrt

Einschränkungen auf der Autobahn A7

Die Ausfahrt Schnelsen auf der Autobahn A7 in Richtung Süden wird am Wochenende gesperrt. Der Grund dafür sind Arbeiten am Asphalt. Die Verkehrsbehörde rät Autofahrern über die Ausfahrt Schnelsen-Nord sowie die Oldesloer Straße und den Schleswiger Damm auszuweichen.