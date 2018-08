Gesellschaft

Hamburg 16:51 Uhr | 02.08.2018

Entschädigung in Milliardenhöhe gefordert

Rekordsommer: Ernteausfälle für Landwirte

Während sich viele über diesen Rekordsommer freuen und ihn in vollen Zügen genießen, werden nun aber immer verheerendere Folgen der anhaltend heißen Temperaturen deutlich. Vor allem der Natur macht die starke Hitze zu schaffen. So erwarten Landwirte in ganz Norddeutschland Einbußen in Millardenhöhe. Vertreter von Bund und Ländern beraten bereits über Hilfsmittel. Einer von den Geschädigten ist Mathias Peters. Sein Familienbetrieb in den Vier- und Marschlanden hält Rinder und baut unter anderem Raps und Mais an.