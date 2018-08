Blaulicht

Hamburg-Nord 15:31 Uhr | 02.08.2018

Arbeiter erliegt seinen Verletzungen

Nach Fahrstuhlabsturz

Der Techniker, der am Mittag in einem Mehrfamilienhaus von einem Fahrstuhl begraben wurde, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 42-Jährige hatte sich bei Wartungsarbeiten in einem Fahrstuhlschacht befunden, als sich die 750-kiloschwere Kabine löste und in die Tiefe stürzte. Der Mann wurde zunächst reanimiert. Er starb im Krankenhaus.