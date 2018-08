Blaulicht

Hamburg-Nord 13:43 Uhr | 02.08.2018

Kabine löste sich aus unbekannten Gründen

Fahrstuhl stürzt auf Wartungsmitarbeiter

In der Kellinghusenstraße hat sich am Mittag ein schwerer Arbeitsunfall in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma ist von einem 750 Kilo schweren herabfallenden Fahrstuhl begraben und schwer verletzt worden. Er hatte sich im Schacht befunden, als der Fahrstuhl aus noch ungeklärter Ursache in die Tiefe stürzte. Zwei Kollegen hatten den Unfall beobachtet und mussten wegen schwerer Schocks behandelt werden.