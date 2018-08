Blaulicht

Wandsbek 12:49 Uhr | 02.08.2018

Zwei PKW kollidieren aus bislang unbekannten Gründen

Schwerer Unfall in Wandsbek

Am späten Vormittag hat es in Wandsbek einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei kollidierten aus bislang unbekannten Gründen zwei Autos auf dem Friedrich-Ebert-Damm. Die Fahrerin des einen Wagens wurde dabei verletzt in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehrleute mussten sie befreien. Die Straße wurde in Richtung Barmbek voll gesperrt.