Blaulicht

Altona 12:40 Uhr | 02.08.2018

Noch immer kein Täter zu der Stückelleiche gefunden

Zeugensuche: Polizei hängt Plakate auf

Die Polizei Hamburg hängt seit dem Vormittag Plakate am damaligen Fundort der ersten Leichenteile der Prostituierten Maria A. auf. Damit erhoffen sich die Beamten neue Zeugenhinweise. Vor rund einem Jahr fand ein Spaziergänger die ersten Leichenteile In Rissen am Wittenbergener Ufer. Kurze Zeit später tauchten weitere Leichenteile auf. Ein Täter konnte bis heute nicht ausgemacht werden.