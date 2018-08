Blaulicht

Hamburg-Mitte 15:03 Uhr | 01.08.2018

Zuvor war er in der Alster gesucht worden

18-Jähriger wieder aufgetaucht

Der Mann der seit Dienstag in der Alster gesucht worden war, ist lebend wieder aufgetaucht. Gestern morgen wurde der 18-Jährige am Alsteranleger von der Polizei gefunden, nachdem Passanten auf ihn aufmerksam gemacht hatten. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am frühen Dienstagmorgen war bei der Polizei ein Notruf eingegangen, dass der 18-Jährige beim Urinieren in die Alster gestürzt sei. Nach einer groß angelegten, erfolglosen Suche zweifelten die Beamten an dieser Aussage bereits am Dienstag.