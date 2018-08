Stadtgespraech

Hamburg 17:01 Uhr | 01.08.2018

25 verschiedene Kurse werden angeboten

Active Summer City: Kostenloses Sportangebot

Wer im Moment mit dem Gedanken spielt mal wieder seinen inneren Schweinehund zu überwinden und endlich mehr Sport machen möchte, der hat jetzt absolut keine Ausrede mehr. Denn seit heute werden von Active City Summer in allen sieben Hamburger Bezirken kostenlose Sportkurse angeboten. Geleitet wird das Ganze von qualifizierten Trainerinnen und Trainern und findet auf Grünflächen oder in Parks statt. Insgesamt werden in 280 Stunden über 25 verschiedene Kurse angeboten.Darunter bespielsweise nordic walking oder urban Workout. Hintergrund der Aktion ist die Hamburgerinnen und Hamburger für mehr Bewegung zu begeistern.