Sport

Hamburg 15:15 Uhr | 01.08.2018

Sandhausen zeigt dem HSV den Weg

Provokante Aktion am Hauptbahnhof

Eine lustig, provokante Aktion haben heute alle Hamburger gesehen, die am Hauptbahnhof unterwegs waren, denn: der neue Liga-Konkurrent aus Sandhausen hat in der Wandelhalle Plakate aufhängen lassen, die den Weg von unserer Millionenstadt hin in die 14.000 Mann-Siedlung Sandhausen zeigt. Am 12. August ist es dann so weit, dann werden die Rothosen die Anleitung in Anspruch nehmen.