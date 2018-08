Gesellschaft

Hamburg 13:48 Uhr | 01.08.2018

Statement für Toleranz und Freiheit gesetzt

Regenbogenflagge auf Rathaus gehisst

Die Bürgerschaftsabgeordneten von SPD und Grünen haben heute gemeinsam mit Mitgliedern des Senats die Regenbogenflagge auf dem Rathausbalkon gehisst. Aktuell läuft bereits die Pride Week hier in Hamburg, am Sonnabend findet dann der 38. Christopher Street Day statt. Das ganze steht in diesem Jahr unter dem Motto “Freie Bahn für Genderwahn”. Auch Hamburgs erster Bürgermsiter Peter Taschentücher wird am Sonnabend an der CSD-Parade teilnehmen.