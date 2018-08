Verkehr

Hamburg 13:31 Uhr | 01.08.2018

Hohes Verkehrsaufkommen wegen CSD erwartet

HVV verstärkt das Angebot am Sonnabend

Zur Christopher Street-Day-Parade am Sonnabend verstärkt der HVV sein Angebot. So werden auf allen U- und S-Bahnlinien verlängerte Züge eingesetzt und die U-Bahnen verkehren bis 0.30 Uhr im 10-Minuten-Takt. Außerdem fährt die Linie U3 bis 0.30 Uhr regulär alle fünf Minuten. Auch im Straßenverkehr kommt es zu Einschränkungen, so sind die Straßen zwischen Lange Reihe und Jungfernstieg bis 15 Uhr gesperrt.