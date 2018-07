Gesellschaft

Hamburg 18:52 Uhr | 31.07.2018

Welterfolg WET - The Show bald in Hamburg zu sehen

Nasses Vergnügen mit Badewannen-Akrobatik

Vom Fußball kommen wir zum Tanzen. Spektakuläre Akrobatik mitten im Wasser: Wet - The Show kommt nach Hamburg. Vom 20. Oktober 2018 – 31. März 2019 gastiert die international erfolgreiche Varieté-Produktion im Theater Kehrwieder in der Speicherstadt. Die Inszenierung lockte bereits 1,5 Millionen Menschen an.