Stadtgespraech

Hamburg 17:43 Uhr | 31.07.2018

Stromleitungen leiden unter den warmen Temperaturen

Hitzewelle sorgt für zahlreiche Stromausfälle

Die anhaltend warmen Temperaturen wirken sich jetzt sogar auf das Stromnetz hier in Hamburg aus. Erneut mussten heute Vormittag tausende Haushalte ohne Strom auskommen. Erst gingen in Bahrenfeld die Lichter aus, wenig später wurde auch ein Stromausfall in Eppendorf gemeldet. In Winterhude fielen ca. 15 Ampeln aus. Immer wieder war es in den vergangenen Tagen zu Stromausfällen gekommen. Erst am Freitag war unsere Redaktion betroffen. Der Grund ist nun klar: die anhaltende Hitze macht den Stromleitungen ordentlich zu schaffen. Bleibt es weiterhin so heiß, kann es immer wieder zu Stromausfällen kommen.