Blaulicht

Hamburg-Mitte 14:35 Uhr | 31.07.2018

Polizei zweifelt an dem Vorfall

Mann in die Alster gefallen

Die Hamburger Polizei hat auch heute bei Tageslicht nach einem Vermissten in der Binnenalster gesucht. Seit 12 Uhr waren Taucher und der Polizeihubschrauber im Einsatz, allerdings erfolglos. In der vergangenen Nacht soll der Mitte 20-Jährige im Bereich der Reesedammbrücke in die Binnenalster gefallen sein. Nach Angaben seines Begleiters wollte der Mann sich gerade erleichtern, als er über das Geländer ins Wasser stürzte. Mittlerweile zweifelt die Polizei daran, ob der Mann wirklich in die Alster stürzte. Wie eine Sprecherin gegenüber Hamburg1 mitteilte gab es keine konkreten Zeugenaussagen.