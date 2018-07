Sport

Hamburg 19:25 Uhr | 30.07.2018

Der Turnierdirektor hört auf

Rückblick: Die Zeit von Michael Stich

Es war ein emotionaler Abschied, sowohl für Michael Stich, als auch für mehre Tausende Tennis-Fans – nach 10 Jahren hört der ehemalige Wimbledon-Sieger Michael Stich in Hamburg als Turnierdirektor auf. Der Hintergrund: ab dem kommenden Jahr hat die Hamburg Sports and Entertainment GmbH die Lizenz verloren – neuer Lizenzinhaber ist der Österreicher Peter-Michael Reichel. 10 Jahre war Stich Turnierdirektor, in seinen Erinnerungen bleiben viele Höhen und Tiefen. Wir wollen zurückschauen auf seine Zeit in Hamburg.