Verkehr

Hamburg 17:57 Uhr | 30.07.2018

Über 22.000 Baustellen in unter vier Jahren

Baustellen-Boom in Hamburg

Auf den Hamburger Straßen wurde in den letzten drei Jahren an rund 22.000 Stellen gebaut. Das ergab eine Anfrage der FDP an den Senat. Laut NDR-Informationen beklagt die FDP schon lange, dass Hamburg durch die zahlreichen Baustellen, die Stadt mit der höchsten Staudichte in Deutschland sei. Grund dafür ist die Koordination der Baustellen.