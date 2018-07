Gesellschaft

Hamburg 15:52 Uhr | 30.07.2018

Intersexualität: Nicht eindeutig männlich oder weiblich geboren

Freie Bahn für Genderwahn

Am kommenden Sonnabend startet der 38. Christopher Street Day in Hamburg. Die dazugehörige Pride Week begann bereits am Sonnabend. Diesjährige Schirmherr*in ist Lucie Veith, Gründerin des Vereins Intersexuelle Menschen. Stefan Mielchen ist Vorsitzender Hamburg Pride ev. Das Interview führt Verena Vorjohann. Mehr Infos unter www.hamburg-pride.de und unter www.im-ev.de